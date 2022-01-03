Трасса Кандыагаш - Шалкар закрыта из-за метели в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за непогоды закрыта трасса «Кандыагаш-Шалкар» в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

«Из-за сильной метели, ветра скоростью в 18 метров в секунду закрыта трасса «Кандыагаш-Шалкар» в Актюбинской области», - говорится в сообщении департамента по ЧС.

Завтра, по прогнозам синоптиков, в Актюбинской области также ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Согласно данным «Казгидромета» штормовые предупреждения объявлены на завтра во всех регионах страны. Казахстанцев предупредили о низовой метели, тумане, гололеде. Штормовые явления будут наблюдаться по 14 областям и в столице республики.







