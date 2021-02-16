Трасса из Нур-Султана в Темиртау открыта

АКМОЛИНСКАЯ - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию автомобильных дорог предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

16 февраля в 08:00 часов открыто движение в Акмолинской, Карагандинской областях на а/д Екатеринбург - Алматы, км 1291-1426, участок город Нур-Султан – город Темиртау.

Ранее с 21:15 часов 15 февраля в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) вводилось ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках автодороги Екатеринбург - Алматы в Акмолинской и Карагандинской областях.