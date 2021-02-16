РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:23, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Трасса из Нур-Султана в Темиртау открыта

    None
    None
    АКМОЛИНСКАЯ - КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТИ. КАЗИНФОРМ – Информацию по открытию автомобильных дорог предоставили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МИИР.

    16 февраля в 08:00 часов открыто движение в Акмолинской, Карагандинской областях на а/д Екатеринбург - Алматы, км 1291-1426, участок город Нур-Султан – город Темиртау.

    Ранее с 21:15 часов 15 февраля в связи с ухудшением погодных условий (дождь, гололед) вводилось ограничение движения для всех видов автотранспорта на двух участках автодороги Екатеринбург - Алматы в Акмолинской и Карагандинской областях.

    Теги:
    Дороги Транспорт Другие государственные органы Карагандинская область Общество Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:09
    На что тратит свой выигрыш победитель рекордного джекпота в США
    Сегодня, 12:03
    Свыше 1,7 тысячи нарушений совершили самокатчики - МВД РК
    Сегодня, 12:00
    Преступная группа лишала людей почек в Пакистане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!