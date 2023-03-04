Трасса из Астаны в Щучинск закрыта для всех транспортных средств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 23.00 3 марта в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на автодороге республиканского значения Астана - Петропавловск, км 18 - 231, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Городского центра мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны «iKomek109».

В частности, закрыта трасса Астана - Щучинск для всех транспортных средств. Здесь наблюдается ограничение видимости и метель.