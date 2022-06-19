Трасса для рекордов - участники масштабного полумарафона Nur-Sultan Half Marathon

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье в столице прошел первый полумарафон Nur-Sultan Half Marathon. Старт забегу был дан на территории EXPO, откуда 4 тыс. спортсменов-любителей из Казахстана и 24 стран мира пробежали по самым красивым локациям Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

На старте всех участников поприветствовали вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев и заместитель акима г. Нур-Султан Ерлан Бекмурзаев. Напутственные слова сказали директор Национального научного кардиохирургического «Центра Сердца» Татьяна Иванова-Разумова и директор гонки Салтанат Казыбаева.

По итогам марафона победителем на 21 км среди мужчин стал Ринас Ахмадеев. Его финишное время – 1 час 2 минуты 54 секунды. Это новый абсолютный рекорд трассы Nur-Sultan Half Marathon на 21,1 км. Среди женщин самой быстрой стала Евгения Прокофьева, которая пробежала за 1 час 14 минут 15 секунд.

Лидеры в абсолютном зачете на 21 км разделили между собой денежный призовой фонд: первое место – по 450 тыс. тенге, второе – 400 тыс. тенге, третье – 350 тыс. тенге. Победители в возрастных категориях (10 км и 21,1 км) получили призы от партнеров.

Один из финалистов забега Руслан Оглов, который приехал из Алматы ради того, чтобы испытать свои силы, поделился впечатлениями от трассы и организации полумарафона.

«Занимаюсь бегом давно, еще со школы. Выбрал эту трассу, потому что она очень легкая по сравнению с Алматы, очень низкая высота, как раз та самая трасса для рекордов. Сегодня я установил личный рекорд на дистанции 10 км. Предыдущий мой личный рекорд я устанавливал десять лет назад, когда стал чемпионом Казахстана. Сейчас я любитель и совмещаю работу с тренировками, что очень сложно. Знаю, что мог бы выступить лучше, но помешали недосып и волнение», - поделился впечатлениями спортсмен.

Он также поблагодарил организаторов марафона за такой праздник спорта.

Сегодня на старт вышли свыше 4 тыс. человек из Казахстана и 24 стран мира.

После финиша всех участников ждала большая развлекательная программа на сцене с выступлением музыкальных групп, награждением победителей старта, а также розыгрышей от партнеров полумарафона.

К слову, марафон впервые транслировался в прямом эфире телеканала Qazsport.

Безопасность на мероприятии обеспечивалась дежурством машин скорой медицинской помощи, волонтеров Общества Красного Полумесяца, веломедиков, машин ДЧС и полиции. Чистоту на старте, а также по трассе поддерживали городские службы.

Мероприятие прошло при поддержке столичного акимата.

Как ране сообщалось, марафонцы из 24 стран и Казахстана участвуют в Nur-Sultan Half Marathon, часть дорог перекрыли в Нур-Султане на время проведения данного марафона.











