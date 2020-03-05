Транзитный поток набирает мощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный перевозчик в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличил объем контейнерных перевозок на 24%. Большую роль в этом сыграли транзитные возможности портов Казахстана. Об этом во время пресс-тура, организованного Национальной компанией «Қазақстан теміржолы», заявил председатель правления АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абай Турикпенбаев.

Транзитные грузы, среди которых уголь, нефть, зерно и техника перевозить по Каспию быстрее и выгоднее, чем по суше. И это, несомненно, привлекает заказчиков. Сегодня объем перевозок здесь составляет 3900 контейнеров. В планах национального перевозчика довести его до 15 тысяч контейнеров в год. К слову, в каспийском регионе вопрос беспрепятственной работы транспортно - логистического узла держит на контроле аким Мангистауской области Серикбай Трумов.

При этом, в мультимодальных перевозках Казахстана регулярная фидерная линия из порта Актау в Баку и обратно, запущенная в апреле прошлого года, стала синонимом надежности и стабильности. Сегодня суда заполнены на 100%. По железнодорожной дороге из Китая до Каспия грузы доходят всего за 72 часа. В течение суток грузятся на фидер и отправляются в Европу.

С момента запуска первого фидерного судна на маршруте Актау – Баку – Актау обработано 8 272 ДФЭ контейнеров. В целом, в 2019 году на 79% увеличился объем контейнерных перевозок через порты Транскаспийского Международного транспортного маршрута (ТМТМ).

- «АО «KTZ Express» осуществляет мультимодальный сервис в страны СНГ, Турции, Азербайджана, грузинские порты. Из Китая до Турции груз идет около 16 дней. Раньше этот процесс занимал гораздо большее время, так как контейнера с платформами уходили. Из-за этого оборачиваемость была долгой. А после запуска фидерного сообщения весь вагонный парк остается в Казахстане, - подчеркнул директор департамента продаж мультимодальных перевозок и ТМТМ «АО «KTZ Express» Абылайхан Есиркеп.

По его словам, ТМТМ – маршрут, требующий несколько перевалок грузов через морские порты. И уже можно наблюдать результаты слаженной работы участников данного маршрута.

- За прошедший год на 70 % увеличилось число контейнерных перевозок через порты на Каспийском море. Являясь координатором Международного Транскаспийского консорциума, «КТЖ Express» проводит непрерывную работу по привлечению транзитных, - поделился он.

На восточном побережье Каспийского моря активно работает Актауский Морской Северный терминал. Мощность объекта - 3 млн. тонн зерновых и генеральных грузов в год, уходящих в страны Закавказья, Персидского залива и России. В прошлом году здесь перевалили почти 800 тысяч тонн зерна. В этом – поставили задачу до 1 млн. тысяч тонн.

Северный терминал является составляющей частью международных транспортных коридоров ТМТМ, ТРАСЕКА и Север-Юг. Транспортировка грузов из этой точки преимущественно осуществляется в направлении портов Ирана, России, Азербайджана. Инфраструктурные возможности терминала по перевалке контейнеров составляют свыше 70 тыс. контейнеров в 20-футовом эквиваленте в год, с возможностью единовременного хранения до 6 тыс. контейнеров.

При этом, основными объектами являются 3 грузовых причала общей длинной 587 метров, зерновой терминал с возможностью единовременного хранения до 60 тыс. тонн и грузовой терминал с возможностью единовременного хранения до 170 тыс. тонн генеральных грузов.

Введение в строй терминала увеличило мощность порта Актау по генеральным грузам в 2 раза с 1,5 млн. тонн до 3 млн. тонн, по зерновым в 3 раза с 0,6 млн. тонн до 2,1 млн. тонн.

По итогам работы за 2019 год общая перевалка грузов составила более 1 млн. тонн. В том числе 793,5 тыс. тонн зерновых и 217,4 тыс. тонн прочих грузов. При этом, в экспортном направлении было отгружено порядка 848,8 тыс. тонн. Импорт составил свыше 162,1 тыс. тонн.

По маршруту ТМТМ порт Курык находится примерно посередине. С начала эксплуатации гавани перевалка грузов составила 4 млн. 300 тысяч тонн грузов. Для скорости их обработки действует принцип «одного окна».

- В целом, если говорить про скорость прохождения фур, то в среднем уходит 3 часа на фуру. Но будем стремиться к одному часу. Это наша стратегическая задача. Обработка паромов занимает от 5 до 8 часов, - говорит генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов.

Порт находится под управлением национальной компании «Қазақстан темір жолы» и является важным звеном мультимодальной логистической цепочки. Он позволяет обеспечивать перевозку грузов с востока на запад, с севера на юг и в обратном направлении.

- За 2019 года перевалено более 1,366 млн. тонн различных грузов. Из них 853 тыс. тонн в импортном направлении и 512 тыс. тонн в экспортном. В настоящее время через паромный комплекс порта Курык на экспорт отправляются казахстанское зерно, уголь, нефтепродукты, удобрение, химикаты, - подчеркнул Серик Ахметов.

В целом железнодорожная и автомобильная инфраструктуры порта полностью позволяют производить прием и оперативное обслуживание грузов, обеспечивают одновременную обработку 4 паромов или до 8 паромов в сутки. Так, пропускная способность железнодорожного причала составляет 4,1 млн.тонн в год, автомобильного - 1,9 млн.тонн.

На сегодняшний день порт полностью укомплектован кадрами. Здесь трудится 175 человек.