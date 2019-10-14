Транзитный канал контрабанды кокаина из Бразилии пресекли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом Комитета национальной безопасности по городу Алматы во взаимодействии с ДКНБ по городу Шымкенту выявлен и пресечен международный канал поставки кокаина из Бразилии транзитом через ОАЭ в Казахстан и далее в Турцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
В частности, в марте этого года ДКНБ по Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту Алматы по подозрению в осуществлении контрабандного ввоза кокаина был задержан пассажир авиарейса «Дубай-Алматы» гражданин РК М. Сатыбалдиев.
В ходе проведения досмотра у задержанного лица, в том числе в условиях городской клинической больницы г. Алматы, путем осуществленных медперсоналом лечебного заведения процедур в желудочно-кишечном тракте обнаружены и извлечены 42 капсулы с кокаином общим весом около 460 граммов.
В результате проведения следственно-оперативных мероприятий задержана его родственная связь Л. Курманбаевой, которая организовала контрабандную переброску указанной партии наркотиков из Бразилии в Казахстан и далее намеревалась их транспортировать в Турцию.
В июне этого года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Л. Курманбаева и М. Сатыбалдиев признаны виновными по части 3 статьи 297 и части 4 статьи 286 УК РК и приговорены к 15,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности.
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