Транзитный потенциал Казахстана: рост и перспективы

Инфраструктурные проекты: расширение и модернизация

— Как государству, не имеющему выхода к морю, нам очень важно иметь хорошие транспортные пути, которые позволяют успешно продавать и покупать необходимые товары. Кроме того, в силу текущей геополитической ситуации именно наше срединное положение дает очень много выгод. Неслучайно в одном из своих посланий Глава государства говорил о необходимости увеличить долю транспортно-логистического потенциала в ВВП страны до 6%, — отмечает эксперт Центра аналитических исследований «Евразийский мониторинг» Таисия Мармонтова.

Согласно Logistic Performance Index, Казахстан «обогнал» все государства ЦА, оказавшись на 95 месте из 139 стран. Однако подсчеты экономистов говорят о том, что нужны большие инвестиции в транспортную инфраструктуру для поддержания ее на высоком уровне.

— Тем не менее, Казахстан делает очень много для участия во всех международных коридорах: это наша вовлеченность в коридор «Север-Юг», участие в китайских проектах «Пояса и пути», новое перспективное направление, связанное со Срединным коридором. По итогам прошлого года рост в логистическом секторе по перевозке грузов составил примерно 10%. То есть мы можем с уверенностью сказать, что это один из драйверов развития экономики Казахстана, — подчеркивает Т.Мармонтова.

В последние годы Казахстан демонстрирует значительный рост транзитных перевозок. По данным «Қазақстан темір жолы», в 2024 году объем транзитных грузов составил 27,5 млн тонн, что на 33% больше по сравнению с 2020 годом. Контейнерный транзит за этот период увеличился на 59%, достигнув 1,4 млн ДФЭ.

Немаловажную роль в реализации этой стратегии играет и КТЖ: к примеру, для увеличения пропускной способности и повышения эффективности транзитных перевозок КТЖ реализует масштабные инфраструктурные проекты.

Так, завершается строительство вторых путей на участке Достык — Мойынты протяженностью 836 км, что позволит увеличить пропускную способность на этом направлении в 5 раз, значительно повлияет на развитие транзитного коридора Китай — Европа, решит важную задачу по обеспечению бесперебойного экспорта отечественной продукции.

До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию обводную линию Казыбек бек — Жетыген, которая разгрузит Алматинский узел на 40% и сократит время доставки грузов. Также продолжается строительство железнодорожной линии Дарбаза — Мактаарал, закончить ее намерены в 2026 году. Началась работа по реализации проекта строительства участка Мойынты — Кызылжар. Всего же будет построено и модернизировано порядка 5 тысяч ж/д путей.

Развитие терминальной сети и мультимодальных логистических центров

КТЖ активно развивает терминальную инфраструктуру как внутри страны, так и за ее пределами. В 2024 году в китайском городе Сиань был открыт казахстанский терминал, ставший важным звеном в Транскаспийском международном транспортном маршруте.

ТМТМ сегодня можно назвать флагманским проектом сотрудничества для многих стран, в том числе и для Казахстана. Эта транспортная артерия, соединяющая Китай, Центральную Азию и Европу, представляет собой континентальный мост, который позволяет вдвое сократить время перевозки грузов и снизить транспортные расходы.

— Наряду с Транссибирской магистралью в течение 2,5 десятилетий Казахстан выстроил инфраструктуру, которой пользовались как китайские, так и российские, европейские партнеры. Однако последние геополитические события привели к тому, что по периметру стран ЕС с Россией и Беларусью границы закрыты, и крупные игроки испытывают потребность в транспортных коридорах в обход стран-противников. Соответственно, большую важность приобретает Срединный коридор: данная инфраструктура и синхронизация деятельности, конечно же, повышают уровень освоенности транспортного потенциала Казахстана. Таким образом, Казахстан сохраняет традиционные маршруты и добавляет новые, — подчеркнул директор Центра стратегических исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов.

Фото: КТЖ

Он подчеркивает, что инвестиции в портовую инфраструктуру еще больше повысят потенциал и объем грузоперевозок через этот маршрут, а сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном в рамках проекта способствует развитию транспортной инфраструктуры и энергетических проектов.

Учитывая быстрорастущие объемы и стратегическое значение Казахстана как ключевого игрока транспортного рынка по направлениям Восток — Запад и Север — Юг, планомерно проводится работа по диверсификации транзитных маршрутов. Предпринимаются меры по увеличению пропускной способности транзитных маршрутов, развивается инфраструктура, в том числе прилегающая к стыковым пунктам.

По мнению Т.Мармонтовой, высока экономическая целесообразность текущих и планируемых инвестиций в железнодорожную инфраструктуру: необходимо строительство второй ветки в обход Алматы, модернизация подводок к тем же портам на Каспий. Это вопрос, который обеспечивает скорость и эффективность прохождения грузов, а от этого, в свою очередь, зависит экономический эффект.

— Последнее соглашение, связанное со стремлением Казахстана подписаться по поводу железной дороги в Афганистан, достаточно эффективно. Речь идет про обеспечение транзита сырья, а сегодня как раз-таки те самые редкоземельные металлы — это, наверное, новое топливо экономики, за которым все охотятся вследствие геополитических, геостратегических, технологических необходимостей, — отмечает эксперт.

Т. Мармонтова отмечает, что развитие мультимодальных логистических центров в целом увеличит пропускную способность страны, решая ситуацию с возможными задержками грузов.

— В терминале должна быть быстрая эффективная система хранения, переброски, складирования, разгрузки, потому что чем дольше товар простаивает в терминале, тем выше риски срывов сроков и удорожания поставок, — объясняет эксперт.

Фото: КТЖ

Более того, речь идет о ценовых преимуществах и усилении взаимосвязанности регионов.

— Это чисто геостратегически выгодно Казахстану как стране, которая позволяет, допустим, тому же Китаю быстрее поставлять свои товары, дает возможность налаживать новые маршруты России, — добавляет Т.Мармонтова.

Стратегическое партнерство с Китаем

Казахстан и Китай активно развивают сотрудничество в транспортно-логистической сфере. По данным Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК, в 2024 году объем перевозок грузов по железным дорогам между Казахстаном и Китаем достиг исторического максимума, превысив 32 млн тонн грузов.

КТЖ оперирует железнодорожными терминалами в сухом порту города Сиань и морском порту Ляньюньган. Совместно с китайскими партнерами строятся и будут запущены терминалы в порту Актау, на станциях Селятино (Россия), Свислочь (Беларусь) и в Венгрии.

По словам Т.Мармонтовой, учитывая, что Китай — мощнейший поставщик товаров, в том числе на рынки Европы, казахстанско-китайские инициативы в транспортно-логистической сфере очень перспективны.

— В условиях сложной геополитической ситуации действительно зачастую получается так, что несмотря на дешевую цену морских контейнеров удобнее перевозить грузы по земле. Соответственно, путь этот идет через территорию Казахстана, что открывает нам очень большие стратегические выгоды, — подчеркивает эксперт.

Одним из самых перспективных, прорывных проектов она назвала казахстанский терминал в Сиане, который обеспечивает большие объемы перевозок. Неслучайно, ведь город Сиань является узловым транзитным центром Китая, а сухой порт — крупнейший в этой стране. Более 30% контейнерных поездов формируются в г. Сиань в направление ЕС и порядка 40% импорта из стран СНГ идут в г. Сиань.

— Из последних отметила бы инициативу о шести мультимодальных центрах, которые также заточены на Китай, и планы по постройке нового КПП, которое обеспечит проход большегрузов и, наверное, снимет проблему перегруженности Хоргоса. Запущенный поезд «Алматы-Сиань» — тоже очень перспективный вариант продвижения, — отмечает Т.Мармонтова.

Таким образом, Казахстан, при активной роли КТЖ, последовательно реализует стратегию по превращению страны в ключевой транзитный хаб Евразии, инвестируя в инфраструктуру, развивая терминальную сеть и укрепляя международное сотрудничество.