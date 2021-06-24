Транзит поддельных купюр осуществлялся через Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области растёт уровень обналичивания денежных средств. Вместе с тем, через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Палаты предпринимателей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Эти вопросы были подняты на совещании в Палате предпринимателей Костанайской области, которое прошло с участием представителей департамента экономических расходов, банков второго уровня и департамента госдоходов.

«16 июня на центральном уровне между Агентством по финансовому мониторингу, Национальной палатой предпринимателей и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана заключено соглашение и утверждена Дорожная карта на 2021 год. Единственной целью Дорожной карты является снижение уровня теневой экономики. На этот год запланировано провести анализ сферы торговли, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, строительства, естественных монополий. Кроме того, будет проводиться работа в сфере противодействия рейдерству и воспрепятствования предпринимательской деятельности», - выступил заместитель директора Палаты предпринимателей Костанайской области Самат Садвакасов.

Как сообщил начальник оперативного управления департамента экономических расследований Марат Джумаев, Президентом РК перед Службой экономических расследований поставлена приоритетная задача – сокращение теневого оборота экономики на 40%.

В связи с этим департаменту было поручено взять на контроль деятельность БВУ. На сегодняшний день в Костанайской области зарегистрировано 13 филиалов банков второго уровня. За 4 месяца текущего года юрлицами обналичено свыше 20 млн тенге, физлицами - 99 млн, через банкоматы – 209 млн.

«В данный момент Агентством по финансовому мониторингу определяются рисковые финансовые объекты. Наиболее опасным для экономики государства является уклонение от уплаты налогов путем проведения бестоварных сделок с выпиской фиктивных счетов-фактур. Так, в рамках ОПМ «Стоп-Обнал» департаментом зарегистрировано 7 досудебных расследований по ст. 216 УК РК. Общая сумма ущерба составила более 1 млрд тенге. Кроме того, анализ криминогенной ситуации показывает, что через территорию области ранее осуществлялся транзит поддельных денежных купюр. В текущем году наблюдается активный рост изъятия купюр номиналом 2000 тенге. С целью своевременного выявления налоговых преступлений и «отмывания» денежных средств, полученных преступным путем, мы предлагаем заключить меморандумы с БВУ», - пояснил Марат Джумаев.

Соглашение подразумевает предоставление банками сведений обо всех подозрительных финансовых операциях, поступлении фальшивых купюр и выделяемых денежных средствах на долевое строительство (с целью обнаружения финансовых пирамид).