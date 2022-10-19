Транзит грузов через Казахстан растет - МИИР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У Казахстана большие планы по формированию трансграничных хабов. Об этом заявил заместитель председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, выступая на круглом столе по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 15 лет в транспортную отрасль инвестировано 35 млрд долларов США. Построено 2,5 тыс. км железных дорог, и 13 тыс. км автомобильных дорог. У Казахстана большие планы по формированию трансграничных хабов, для увеличения потенциала транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад», - сказал Касым Тлепов.

Представитель МИИР также отметил, что на границе с Китаем работает Сухой порт, который в технологической связке с железнодорожным переходом с Китаем и автомагистралью «Западная Европа – Западный Китай» открыл новый этап в развитии Евразийских трансконтинентальных перевозок.

«Сегодня, показатели транзита растут. В 2021 году железнодорожным транспортом перевезено 123,7 млн тонн, из них экспорт – 83,5 млн тонн, импорт – 19,2 млн тонн, и транзит – 21 млн тонн. По Европейским странам: 6,5 млн тонн экспортных грузов, импорт – 122,6 тыс. тонн, и транзитом – 3,5 млн тонн», - уточнил Касым Тлепов.

Было отмечено, что через Россию в ЕС за девять месяцев текущего года экспорт составил 6,2 млн тонн грузов.