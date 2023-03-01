Транзит 20 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию планирует осуществить «КазТрансОйл» в марте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «КазТрансОйл» в марте планирует осуществить транспортировку 20 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в Германию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В соответствии с графиком транспортировки нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО «КазТрансОйл» в марте планирует осуществить транспортировку 20 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию.

«АО «КазТрансОйл» подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 300 тысяч тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию в 1 квартале 2023 года, но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний», - сообщили в компании.

В феврале АО «КазТрансОйл» обеспечило поставку в Германию первой партии казахстанской нефти в объеме 20 тысяч тонн.

В декабре 2022 года АО «КазТрансОйл» направило годовую заявку на транспортировку в 2023 году 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию.

Данный транзит нефти будет осуществляться в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.