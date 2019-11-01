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Транзакции на 400 млрд тенге через системы электронных денег провели казахстанцы

1 Ноября 2019 13:01
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Транзакции на 400 млрд тенге через системы электронных денег провели казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 9 месяцев 2019 года эмитенты систем электронных денег выпустили электронных денег на сумму 436,4 млрд тенге, что на 13,5% превышает данные за прошлый год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Через системы электронных денег Казахстана проведено 117 млн транзакций на сумму 443,5 млрд тенге, рост количества проведенных операций на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Показатели включают в себя переводные операции между физическими лицами и оплату за товары и услуги в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», - сообщил директор департамента платежных систем Национального банка РК Ерлан Ашыкбеков.

На рынке Казахстана функционирует 22 системы электронных денег, эмитентами которых являются 10 банков и АО «Казпочта». В 2019 году начали функционировать 5 новых систем электронных денег: «Senim», «AlmaPay», «Onay Pay», «Onе Click» и «КАЗЕВРОМОБАЙЛ».

В Казахстане электронные деньги используются для оплаты Интернет-коммерции, коммунальных услуг, сотовой связи, погашения кредитов и т.д.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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