Транстелеком и Академия логистики и транспорта заключили меморандум о сотрудничестве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проводить совместные исследования в области цифровизации на железнодорожном транспорте намерены АО «Транстелеком» и Академия логистики и транспорта. Во время Международного конгресса «Инновационные технологии в логистике, транспорте и образовании» стороны подписали Меморандум о сотрудничестве, передает МИА «Казинформ».

Кроме того, в рамках документа партнеры планируют оказывать друг другу информационную и консультационную поддержку, взаимодействовать в сфере развития информационно-коммуникационных технологий и научно-технических инноваций.



«Очевидно, что транспортно-логистическая отрасль в настоящее время переживает стадию трансформации. И нам важно идти в ногу со временем. Совместная деятельность позволит глубже изучить действующие бизнес-процессы и предложить механизмы по внедрению новейших технологий. Мы твердо уверены в дальнейшем успешном развитии наших дружеских и деловых отношений. Думаю, сотрудничество будет плодотворным, стабильным и долгосрочным», - подчеркнул заместитель председателя правления по развитию бизнеса в железнодорожной отрасли АО «Транстелеком» Руслан Султангазин.

Отметим, что главной целью меморандума является глобальная интеграция в сфере железнодорожного транспорта, отвечающая современным вызовам цифровизации, а также обеспечение непрерывной системы подготовки кадров и повышение квалификации работников этого сегмента. Стороны уверены, что все эти пункты поспособствуют еще большему развитию отрасли в Казахстане.