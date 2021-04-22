Транспортный совет будет создан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел рабочее совещание по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с участием экспертного сообщества и представителей активного городского сообщества рассмотрены вопросы модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, разработки единой IТ-платформы, актуализации программы Vizion Zero, развития микромобильных видов транспорта.

Так, с целью повышения безопасности пешеходов предлагается принять меры по искусственному снижению скоростного режима автотранспорта на опасных участках – пешеходных переходах, возле детских садов и школ, а также во дворах. Акимам районов поручено учесть данные рекомендации при благоустройстве дворовых территорий.

Кроме того, для устранения визуального шума на перекрестках предлагается сделать акцент на дорожных знаках, которые сегодня зачастую перекрываются рекламными конструкциями. В этой связи, по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева будут разработаны правила размещения рекламных щитов на улицах города.

На сегодня в городе отсутствует база данных о состоянии дорог, проводимых ремонтных работах, расположении знаком и разметки. Управлению цифровизации совместно с IТ-советом поручено разработать единую онлайн-платформу, которая позволит получать актуальные данные, координировать действия дорожных рабочих, полиции и оперативно принимать решения по повышению безопасности.

В ходе совещания также были подняты вопросы актуализации программы Vizion Zero, ускорения разработки транспортной стратегии и повышения эффективности взаимодействия активного сообщества и городской власти. Для координации данной работы и выработки эффективных решений будет создан транспортный совет при акиме мегаполиса, в который войдут эксперты, специалисты сферы и общественники.



