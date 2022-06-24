24 Июня 2022 09:32

Транспортный самолет упал в Рязани

РЯЗАНЬ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - В Рязани упал самолет, разрушений нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«В 06:18 (по времени Нур-Султана) 24.06.2022 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. В результате падения самолета разрушений нет. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении.

После падения самолета произошел пожар, сообщил ТАСС источник. По словам собеседника агентства, упал транспортный самолет Ил-76. Возгорание уже потушили.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, самолет упал в поле в непосредственной близости от частных жилых домов, в районе Михайловского шоссе, в лугах поймы реки Плетенка. Открытого огня не наблюдается, происходит проливка обломков, территория оцеплена.

На борту судна находились 10 граждан. Пять человек пострадали, уточнил источник.

Трех человек госпитализировали, сообщили ТАСС в Рязанской областной клинической больнице. «Пока госпитализированы три человека», - сказал собеседник агентства. Двое граждан погибли.

Позже в больнице уточнили, что число людей, госпитализированных с травмами после падения самолета, выросло до четырех. Один пострадавший находится в Городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

«Один человек в стабильно тяжелом состоянии. Его подняли в реанимацию, минуя приемный покой», - сказал собеседник агентства.