Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Транспортный налог казахстанцы могут посчитать на портале Комитета госдохов

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
4 Февраля 2021, 22:16
Транспортный налог казахстанцы могут посчитать на портале Комитета госдохов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Комитете государственных доходов Министерства финансов РК рассказали, как можно легко провести расчет налога на транспортные средства, передает МИА «Казинформ».

Для этого достаточно на портале Комитета www.kgd.gov.kz найти Калькулятор и внести данные о налоговом периоде, виде и объеме двигателя транспортного средства. Электронный сервис сам посчитает сумму причитающего налога, пояснили в ведомстве.

Калькулятор размещен на главном экране портала, в разделе «Электронные сервисы», его легко найти.

«В соответствии с внесенными с текущего года изменениями, налог на транспортные средства физических лиц нужно оплатить не позднее 1 апреля 2021 года», - отметили в пресс-службе Комитета.

В этой связи также пересмотрен алгоритм расчета пени по налогу на транспортные средства.

Напомним, ранее Комитетом госдоходов сообщалось , что 31 декабря 2020 года завершилась амнистия для физических лиц по налогам на имущество, землю и транспорту. Этой возможностью воспользовались более 1 млн граждан, им списана пеня на сумму более 2 млрд тенге.


Транспорт   Минфин РК   Другие государственные органы   Общество   Налоги  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК