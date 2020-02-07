Транспортными полицейскими задержаны двое иностранцев, находившиеся в международном розыске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатом полученных ориентировок, транспортные полицейские задержали двух иностранцев, находившиеся в международном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

Оперативниками линейного отдела полиции на станции Уральск задержан 43-летний гражданин Кыргызской Республики, который находился в межгосударственном розыске.

Он разыскивался с января этого года правоохранительными органами Кыргызской Республики за совершение разбоя.

При проведении оперативно-розыскных мероприятии сотрудники криминальной полиции ЛОП на станции Уральск установили, что разыскиваемый скрывается на территории города.

Принятыми мерами полицейских гражданин Кыргызстана задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции ЗКО.

Также 4 февраля сотрудниками криминальной и миграционной полиции ЛОП на станции Шымкент задержан еще один иностранец, находящийся в международном розыске.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту Шымкента задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Шымкента 46-летний гражданин Турции, разыскиваемый правоохранительными органами Турецкой Республики за совершение преступления по статье «присвоение или растрата вверенного имущества» уголовного законодательства Турции.

Задержанные будут переданы представителям правоохранительных органов иностранных государств-инициаторов розыска в рамках процедуры экстрадиции.