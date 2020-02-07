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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Транспортными полицейскими задержаны двое иностранцев, находившиеся в международном розыске
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По результатом полученных ориентировок, транспортные полицейские задержали двух иностранцев, находившиеся в международном розыске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.
Оперативниками линейного отдела полиции на станции Уральск задержан 43-летний гражданин Кыргызской Республики, который находился в межгосударственном розыске.
Он разыскивался с января этого года правоохранительными органами Кыргызской Республики за совершение разбоя.
При проведении оперативно-розыскных мероприятии сотрудники криминальной полиции ЛОП на станции Уральск установили, что разыскиваемый скрывается на территории города.
Принятыми мерами полицейских гражданин Кыргызстана задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции ЗКО.
Также 4 февраля сотрудниками криминальной и миграционной полиции ЛОП на станции Шымкент задержан еще один иностранец, находящийся в международном розыске.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту Шымкента задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП города Шымкента 46-летний гражданин Турции, разыскиваемый правоохранительными органами Турецкой Республики за совершение преступления по статье «присвоение или растрата вверенного имущества» уголовного законодательства Турции.
Задержанные будут переданы представителям правоохранительных органов иностранных государств-инициаторов розыска в рамках процедуры экстрадиции.
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