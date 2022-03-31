АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими задержан один из нападавших на здания полиции в Алматы. Об этом сообщил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

По его словам следственно-оперативной группой ДП на транспорте , занимающейся расследованием преступлений, совершенных во время январских событий в аэропорту г. Алматы, в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установлен и задержан 24-летний уроженец Жамбылской области, проживающий в г. Алматы.

«Установлено, что 5 января задержанный вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт г. Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП города Алматы. Вместе с митингующими осаждал здание департамента полиции до 6 часов утра», - сообщил генерал-майор полиции.

«После всего он продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тысяч тенге», - отметил глава ведомства.

«В отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия», - добавил Бекиев.