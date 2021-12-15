Транспортных полицейских наградили медалями к 30-летию Независимости Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские получили государственные награды к 30-летию Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД.
В мероприятии приняли участие руководство Департамента полиции на транспорте МВД, личный состав и ветераны органов внутренних дел на транспорте.
«16 декабря - это главный праздник для всех нас, и он по праву считается символом свободы и Независимости нашей республики. День Независимости - это благодарность всем тем, кто, не жалея сил строил молодое государство и трудился на его процветания», - сказал Онал Бекиев открывая торжественное мероприятие.
Он также отметил особую роль органов внутренних дел в укреплении суверенитета, от профессионализма и четкой работы которых зависят правопорядок в обществе и уверенность граждан в собственной безопасности.
Глава транспортный полиции страны поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел со знаменательной датой и пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в службе. В ходе праздничного мероприятия от имени главы государства О. Бекиев вручил государственные награды полицейским.
Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева за образцовое исполнение служебного долга, активное участие в обеспечении законности и правопорядка медали «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне - 30 жыл» удостоились 12 транспортных полицейских, среди которых, оперуполномоченные, следователи и дознаватели.
Медалью награжден начальник отдела Управления криминальной полиции Департамента Мейрам Махметов. Он проработал в оперативной службе почти 25 лет, на его счету десятки раскрытых преступленийимеющий общественный резонанс.
Также приказами министра внутренних дел республики и начальника ДП на транспорте за добросовестное исполнение служебного долга 80 сотрудникам были вручены нагрудные знаки, грамоты и благодарственные письма. В числе достойных Кайырбек Токбаев, который, рискуя жизнью, спасал людей во время пожара на железно дорожном вокзале в поселке Макинка, а также Бексултан Жумадинов, спасший мужчину от совершения суицида в Атырау в начале декабря текущего года. Слова благодарности прозвучали и в адрес ветеранов ОВД.
Отрадно отметить, что среди награжденных были также и ровесники нашей Независимости, которые готовы служить на благо своей Родины.
Кроме того, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе были досрочно присвоены специальные звания ряду сотрудников.
В завершении торжественного мероприятия состоялся концерт.
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