Транспортные прокуроры предлагают продавать конфискованные товары на общеизвестных интернет-ресурсах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортные прокуроры инициировали пересмотр порядка конфискации товаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главной транспортной прокуратурой при участии специалистов Министерства финансов выработаны новые механизмы процедуры передачи на баланс государственных органов конфискованного имущества.

Ранее действующая практика допускала волокиту при исполнении приговоров, а в отдельных случаях создавала условия для совершения уголовных правонарушений. К примеру, в разгар пандемии 2020 года транспортными прокурорами была пресечена попытка вывоза в г.Гонконг КНР средств индивидуальной защиты (комбинизонов) медицинского назначения в количестве более 60 тысяч штук на 140 млн тенге. В этом же году приговором суда они были конфискованы в доход государства. Однако, несмотря на то, что в этих комбинезонах остро нуждались наши врачи-инфекционисты, оперативно их передать не получилось. Врачи дождались их лишь в конце 2021 года. Причиной послужило несовершенство действующего законодательства, которое не позволяло их напрямую передать в учреждения здравоохранения.

По инициативе транспортной прокуратуры данный механизм был пересмотрен и соответствующие поправки начали действовать с октября 2022 года.

В другом случае, пробелы законодательства сыграли на руку злоумышленникам, которые воспользовались «лазейкой» и обогатились на сумму более 200 млн тенге. Так, ранее Департаменты госимущества принимали решения о передаче товара лишь по копиям документов, вложенных участником-государственным органом на электронный портал. Теперь они должны будут подтверждать свою заявку и экономическую целесообразность вышестоящим органом посредством электронной системы документооборота.

В то же время начата работа по пересмотру механизма продаж частным лицам через электронные торги. Поскольку зачастую предметы конфискации распродаются ниже рыночной стоимости. Основной из причин является «непопулярность» площадки продаж – веб-портала «реестр госимущества». В качестве варианта по улучшению сервиса рассматривается формат взаимодействия с общеизвестными интернет-ресурсами как кolesa.кz, кrisha.кz и OLX.