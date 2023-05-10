Транспортные прокуроры добиваются снижения стоимости железнодорожных билетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Транспортная прокуратура установила неправомерные действия при установлении цен на железнодорожные билеты в Казахстане, инициированы поправки в методику предельных цен на билеты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главной транспортной прокуратурой в рамках планового анализа изучен приказ уполномоченного органа в сфере транспорта «Об утверждении методики определения предельных уровней цен (тарифов) на услуги по перевозке пассажиров по социально значимым сообщениям» (далее - Методика).

Установлено, что в Методику неправомерно включена формула по определению стоимости проезда по принципу динамического ценообразования, которая фактически могла привести к удорожанию цен на проездной документ.

«На данный нормативный акт 21 февраля текущего года Главной транспортной прокуратурой принесен протест в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, который удовлетворен в полном объеме. На сегодня применение динамического ценообразования при продаже железнодорожных билетов приостановлено, проект приказа об исключении этой нормы находится на стадии согласования с уполномоченными органами», - говорится в сообщении.

Инициированные прокуратурой поправки позволят существенно снизить стоимость проезда пассажиров в поездах и установить фиксированную цену билетов.