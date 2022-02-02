Транспортные полицейские задержали двух лиц за нападения на оружейные магазины Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30 января т.г. сотрудниками Департамента полиции на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан 35-летний житель Алматинской области, который вместе с другими лицами в ходе произошедших массовых беспорядков в г.Алматы совершили нападение на оружейный магазин. После чего, направились в аэропорт г.Алматы с целью завладения материальными ценностями. Об этом рассказал глава транспортной полиции МВД Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

По словам О. Бекиева, у подозреваемого мужчины изъяты 6 единиц огнестрельного оружия, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к расследуемым преступлениям.

Также он отметил, что аналогичное задержание имело место и 1 февраля т.г. В этот раз полицейские задержали гражданина 1990 года рождения, который 5 января т.г. со своим знакомым принимали активное участие в массовых беспорядках в г.Алматы.

«В тот же день подозреваемый вместе с двумя приятелями совершили нападение на другой оружейный магазин, где похитили 7 единиц огнестрельного оружия и участвовали в массовых беспорядках в международном аэропорту г.Алматы. В настоящее время по данным фактам проводятся досудебные расследования», - резюмировал генерал-майор полиции.

«Подозреваемые взяты под стражу, принимаются меры к задержанию остальных соучастников», - добавил он.