Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали 22-летнего уроженца Карагандинской области на станции Алматы-1. По данным полиции, он похитил вещи во время беспорядков в Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слубу ДП на транспорте МВД РК.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 11 января на станции Алматы-1 установлен и задержан 22-летний уроженец Карагандинской области, у которого изъяты вещи, похищенные во время беспорядков в Алматы и Алматинской области. При досмотре у задержанного были изъяты различные товары, в том числе туалетная вода, солнцезащитные очки, ручные часы, куртка, предметы косметики и гаджеты. Подозреваемый взят под стражу. Вышеуказанный факт зарегистрирован по ст. 188 УК РК (Кража)», - сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев,

По его словам, в период чрезвычайного положения в отделы полиции на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны к административной ответственности привлечено 22 правонарушителя. Также по статье 128 УПК РК шесть подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Всего 31 преступление зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования.

Глава транспортной полиции также подчеркнул, что после произошедших в начале января событий полицейские несут службу в круглосуточном режиме.

«Просим граждан отнестись к работе полиции с пониманием. Сотрудниками территориальных подразделений ДП на транспорте предпринимаются все меры для обеспечения порядка на объектах транспорта и безопасности пассажиров и персонала аэропортов и вокзалов», - резюмировал глава ведомства.