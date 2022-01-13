+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы

13 Января 2022 17:15
Поделиться:
Транспортные полицейские задержали 22-летнего мародера с крадеными вещами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские задержали 22-летнего уроженца Карагандинской области на станции Алматы-1. По данным полиции, он похитил вещи во время беспорядков в Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-слубу ДП на транспорте МВД РК.

Новости по теме
Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
Главным санврачом Алматы назначена Карлыгаш Абдижаббарова МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ В Атырау задержали грабивших алматинские магазины

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий 11 января на станции Алматы-1 установлен и задержан 22-летний уроженец Карагандинской области, у которого изъяты вещи, похищенные во время беспорядков в Алматы и Алматинской области. При досмотре у задержанного были изъяты различные товары, в том числе туалетная вода, солнцезащитные очки, ручные часы, куртка, предметы косметики и гаджеты. Подозреваемый взят под стражу. Вышеуказанный факт зарегистрирован по ст. 188 УК РК (Кража)», - сообщил начальник Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев,

По его словам, в период чрезвычайного положения в отделы полиции на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны к административной ответственности привлечено 22 правонарушителя. Также по статье 128 УПК РК шесть подозреваемых водворены в изолятор временного содержания.

Всего 31 преступление зарегистрировано в Едином реестре досудебного расследования.

Глава транспортной полиции также подчеркнул, что после произошедших в начале января событий полицейские несут службу в круглосуточном режиме.

«Просим граждан отнестись к работе полиции с пониманием. Сотрудниками территориальных подразделений ДП на транспорте предпринимаются все меры для обеспечения порядка на объектах транспорта и безопасности пассажиров и персонала аэропортов и вокзалов», - резюмировал глава ведомства.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ЧП-2022  
Поделиться:
Новости по теме
Ситуация стабилизирована: В Костанайской области прекратили работу 11 блокпостов
Главным санврачом Алматы назначена Карлыгаш Абдижаббарова
МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ
В Атырау задержали грабивших алматинские магазины
Популярное
1 Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
2 Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
3 Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
4 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
5 Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
6 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Читайте также
В Атырау задержали грабивших алматинские магазины
Обход жилых массивов производят полицейские в столице
Переход на дистанционное обучение прокомментировали в Минобразования
Отменяется чрезвычайное положение в Павлодарской области
Названа новая дата боя Головкин - Мурата за три титула чемпиона мира
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Коронавирус: в Алматы школьники перейдут на онлайн обучение
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив