Транспортные полицейские в 2019 году обеспечили безопасность более 35,5 млн пассажиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими в 2019 году обеспечена безопасность более 35,5 млн. пассажиров, следовавших авиа- и железнодорожным транспортом. Об этом рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев в ходе проведения отчетной встречи с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Встреча состоялась на официальных аккаунтах Facebook и Instagram департамента в онлайн-режиме. Участниками диалога стали почти 600 пользователей.

В своем выступлении Онал Бекиев акцентировал внимание на основные задачи, которые Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед сотрудниками органов внутренних дел. В частности, речь идет об укреплении профилактической работы по недопущению правонарушений на местах, обеспечению защиты прав граждан и об эффективности взаимодействия полиции с обществом.

О. Бекиев ознакомил общественность с результатами оперативно-служебной деятельности Департамента полиции на транспорте за 2019 год.

«Сегодня сотрудники департамента обеспечивают правопорядок на транспорте по всей республике. На территории страны расположены 18 аэропортов, 1047 железнодорожных​ станций и 305 железнодорожных вокзала», - отметил О. Бекиев.

Транспортными полицейскими в прошлом году обеспечена безопасность более 20,5 млн. пассажиров, следовавших железнодорожным транспортом и около 15 млн. пассажиров авиатранспортом.

В 2019 году​ всего на участке обслуживания департамента зарегистрировано более двух тысяч уголовных правонарушений. Общая раскрываемость преступлений составила 72,9%.​

«Поддержка общества важна, так как​ взаимодействие с общественностью повышает доверие населения к полиции, позволяет гражданам вносить вклад в обеспечение собственной безопасности», - подчеркнул О. Бекиев.

Он особо отметил, что в рамках реализации задач, поставленных Главой государства для продвижения концепции «слышащего государства», в прошлом году было проведено​ 774 сходов с населением и более 1000 встреч в пассажирских поездах. Данные виды работы с гражданами дают возможность населению своевременно и качественно получать ответы на их обращения. Также, поступило​ ​ почти двух тысячи обращений, по ним​ своевременно даны ответы.

«C начала​ прошлого года, по поручению Елбасы, разработана и реализуется Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел на 2019-2021 годы, в которой 9 направлений и 54 мероприятия. На сегодняшний день она реализуется. Мы пересматриваем структуру наших территориальных подразделений, все силы и средства направлены на укрепление профилактики правонарушений на вокзалах, в поездах и в аэропортах, а также на других объектах транспорта», - сказал руководитель ДП на транспорте.

По завершению доклада начальника департамента пользователи​ задавали актуальные вопросы. В частности, вопросы касались обеспечения безопасности граждан в пассажирских поездах, миграционного законодательства, несчастных случаев, связанных с наездом подвижным составом, и о требованиях к кандидатам, желающим поступить на службу в органы внутренних дел и другие. На интересующие вопросы были даны исчерпывающие ответы.

Во время прямого эфира граждане обращались и со словами благодарности в адрес транспортных полицейских. Это лучшая оценка работы полицейских.

В свою очередь, глава транспортной полиции поблагодарил всех за активное участие и заверил о том, что поступающие обращения и предложения граждан, не останутся без рассмотрения.

«Мы многое делаем для того, чтобы работа полицейских была более понятна и прозрачна для жителей. И сегодняшняя с вами встреча проводится не только для подведения итогов, но и для плодотворного и конструктивного диалога полицейских с населением», - резюмировал полковник полиции.

Он напомнил, что для информационной открытости транспортной полиции способствует социальные сети «ВКонтакте», Facebook и интернет-ресурс департамента, которые позволяют гражданам получать необходимую информацию. Также работают блог начальника ДП на транспорте, который он лично ведет и ежедневно просматривает на сайте ведомства.

По этим линиям пассажиры железнодорожного и воздушного транспорта могут обратиться с вопросами в режиме реального времени, либо отправить свои письма и предложения в электронном виде.

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