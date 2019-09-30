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Транспортные полицейские провели встречу со студентами КазГЮУ

30 Сентября 2019 22:52
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Транспортные полицейские провели встречу со студентами КазГЮУ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Транспортные полицейские провели встречу со студентами КазГЮУ. В ходе встречи руководителями сторон был подписан меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между АО «Университет КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева» и РГУ «Департамент полиции на транспорте МВД РК». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

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В мероприятии принимали участие - представитель КазГЮУ Сергей Пен и заместитель начальника департамента полиции на транспорте полковник полиции Онал Бекиев. Также были приглашены и молодые сотрудники полиции.


«Целью этой встречи является налаживание сотрудничества с университетом в сфере высшего, послевузовского и дополнительного образования, научно-исследовательской деятельности, обмена преподавателей и обучающихся на основе лицензированных направлений и специальностей, а также привлечение волонтеров из числа студентов для пропаганды положительного имиджа транспортных полицейских, проведение агитационной работы на службу в органы внутренних дел среди молодежи по средствам социальных сетей (Instagram, Facebook, Вконтакте и другие)», - отметили организаторы мероприятия.

Онал Бекиев довел до студентов современные требования ориентированные на практику программы обучения.

«Сроки обучения на полицейских курсах первоначальной подготовки по следственно-криминалистической линии, а также криминальной полиции составляют 6 месяцев, по остальным категориям должностей – 3 месяца», - отметил О. Бекиев.

По его словам, такие полицейские курсы уже введены в Алматинской академии – по линии криминальной полиции, Карагандинской – следственно-криминалистической, Актюбинском юридическом институте – административной полиции, Учебном центре МВД города Шымкента – специализированной службы охраны и местной полицейской службы.


Учитывая высокий уровень подготовки специалистов университета КАЗГЮУ, департамент предложил осуществлять отбор кандидатов на службу в ОВД из числа выпускников учебного заведения с последующей их первоначальной подготовкой на базе ведомственных учебных заведений по различным направлениям полицейской деятельности.


Также в рамках мероприятия студентам университета была представлена презентация о деятельности департамента и способы поступлении на службу в органы внутренних дел.

Онал Бекиев рассказал, что для полиции нужны честные, образованные, сильные, ловкие, смелые и выносливые специалисты на должностях оперуполномоченного, следователя, дознавателя, криминалиста, участковых инспекторов и др. Кандидатам, желающим поступить на службу в органы внутренних дел, необходимо обращаться в управление кадровой политики ДП на транспорте по адресу улица Затаевича, 18/1», - уточнили полицейские.

В завершение встречи сотрудники специальной и мобилизационной подготовки и оперативного криминалистического управления ДП на транспорте рассказали о своей деятельности. (демонстрация форменного обмундирования, показ схем, таблиц и чемоданов).


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Ключевые слова: Нур-Султан, Вузы, МВД РК,
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