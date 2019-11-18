Транспортные полицейские провели рейды на вокзале Алматы-1

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские провели рейды на железнодорожном вокзале Алматы-1, с целью реализации принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня на железнодорожном вокзале Алматы-1 сотрудники транспортной полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие по обеспечению безопасности граждан и пассажиров железнодорожного транспорта.

Как отметил начальник отделения административной полиции Линейного управления полиции на станции Алматы-1 Жандар Абдикапаров, сейчас среднесуточный пассажиропоток по станции Алматы-1 составляет более 7 тысяч человек. В праздничные дни эта цифра увеличивается.

«В связи с этим, особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан. Общественный порядок и безопасность граждан на железнодорожных вокзалах «Алматы-1» и «Алматы-2», а также по аэропорту Алматы каждый день обеспечивают почти сто сотрудников транспортной полиции»,- сказал он.

По его данным, с начала года сотрудниками ЛУП на ст. Алматы-1 за различные правонарушения к административной ответственности привлечено 2395 лиц, в частности, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в пьяном виде - 147, за нарушение запрета курения - 96, за торговлю в неустановленных местах - 195, за загрязнение мест общего пользования - 74.

Также за назойливое приставание к прохожим в общественных местах к административной ответственности привлечены 132 правонарушителя, из них 39 таксистов.

Кроме того, из незаконного оборота оружия на линиях досмотра было изъято 89 единиц холодного оружия, которые не были зарегистрированы в ОВД РК (ножи, кастеты, дубинки и др.).

За проход железнодорожных путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 1545 человек.

«Несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжаются факты нарушений гражданами правил безопасности движения железнодорожного транспорта. Имеются факты травмирования. Основными причинами случившегося являются несоблюдение пострадавшими элементарных правил безопасности на железнодорожных путях», - отметила пресс-секретарь ДП на транспорте МВД РК Ляззат Касымжанова.

В ходе рейда полицейские совместно с журналистами предупреждали граждан об административной ответственности за проход железнодорожных путей в неустановленных местах. Так, был задержан 35-летний гражданин за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 559 КРКоАП (Проход по железнодорожным путям в неустановленных местах). В отношении него составлен протокол об административном правонарушении и ему выписан штраф в размере 3 МРП.