Транспортные полицейские почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей коллег

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане транспортные полицейские почтили память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, передает МИА «Казинформ».

Т оржественное мероприятие , посвященное Дню к азахстанской полиции, началось с возложения венков к обелиску «Мәңгілік ұмытылмас есімдер», погибших при исполнении служебного долга. В церемонии приняли участие руководство и личный состав департамента полиции на транспорте, а также ветераны органов внутренних дел.

«Все мы по праву гордимся историей казахстанской полиции, её славными традициями, служебными подвигами наших ветеранов, которые обеспечивают историческую преемственность, передают бесценные знания молодым стражам Закона. Мы склоняем головы перед памятью наших товарищей, погибших при исполнении своих служебных обязанностей. Их подвиг служит для нас примером подлинного патриотизма и верности своему делу», - обратился собравшимся исполняющий обязанности начальника департамента Сарыкул Жоланов и предложил почтить память погибших сотрудников полиции минутой молчания.

С. Жоланов отметил, что сегодня личный состав департамента своим повседневным трудом, а нередко и героическими поступками, славят органов внутренних дел республики. Именно такими – настоящими профессионалами и достойными защитниками Отечества – всегда гордилась наша страна. «Уверен, что и в дальнейшем транспортные полицейские страны приложат все силы для обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности», - резюмировал полковник полиции. Он пожелал своим коллегам крепкого здоровья, благополучия в семье, успехов в их ответственной деятельности.

В ходе праздничного мероприятия с поздравительной речью выступили ветераны ОВД.

В связи с празднованием Дня казахстанской полиции приказом МВД РК и департамента за добросовестное исполнение служебных обязанностей, за достижение высоких результатов в работе грамотами и благодарственными письмами были награждены более 40 сотрудников. Среди которых были лучшие оперуполномоченные, следователи, криминалисты и др. К примеру, Куанышкерей Кызылбаев, вот уже 12 лет работает в органах внутренних дел. На сегодняшний день он является заместителем начальника Линейного отдела полиции на станции Мангистау. В честь профессионального праздника за доблестный вклад в укреплении правопорядка он досрочно получил погоны подполковника полиции и был признан лучшим сотрудникам транспортной полиции.

К слову, со дня основания, в департаменте полиции на транспорте при исполнении служебных обязанностей погибли более 10 сотрудников.