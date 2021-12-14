Транспортные полицейские оштрафовали авиакомпанию на сумму более 2 млн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортными полицейскими в отношении одной из авиакомпаний страны наложен штраф на сумму более 2 млн тенге. Об этом рассказал начальник Департамента полиции на транспорте МВД РК Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

По его словам в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант» за нарушение правил пребывания в Республике Казахстан к административной ответственности привлечены 162 иностранца, в том числе 151 граждан СНГ и 11 граждан дальнего зарубежья (ст. 517 КоАП РК).

За пределы республики выдворено 25 иностранцев. За нарушение законодательства по приему иностранцев и лиц без гражданства на работу к административной ответственности привлечено 36 граждан Казахстана (ст. 518 КоАП РК).

Также он отметил, что сотрудниками миграционной полиции выявлен факт привлечения гражданина Республики Узбекистан 1980 г.р. на работу, не соответствующую должности, указанной в разрешении на привлечение иностранной рабочей силы. «В отношении руководства одной из авиакомпаний страны транспортными полицейскими составлен административный протокол по части 2 статьи 519 КоАП РК и наложено административное взыскание в виде штрафа 700 МРП (2 041 900 тг)», - резюмировал генерал-майор полиции.

«Также к административной ответственности привлечен и гражданин Узбекистана, на которого составлен административный протокол и наложен штраф в размере 25 МРП», - добавил он.



