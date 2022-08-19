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Транспортные полицейские обнаружили мешок с наркотиками у жителя Шымкента
19 Августа 2022 14:31

Транспортные полицейские обнаружили мешок с наркотиками у жителя Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Транспортными полицейскими пресечен канал распространения наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования установлен и задержан по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков 49-летний житель города Шымкента.

В ходе проведения обысков обнаружено наркотическое средство «высушенная марихуана» общим весом 7 кг 487 граммов.

По месту жительства подозреваемого изъят мешок с наркотиками, часть изъятого наркотического средства была расфасована в 38 газетных свертках и 43 спичечных коробках.

Подозреваемый дал признательные показания, в отношении задержанного санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: polisia.kz


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