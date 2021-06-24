Транспортные полицейские Казахстана завоевали серебро Международного турнира по мини-футболу в Бресте

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сборная команда департамента полиции на транспорте МВД РК по мини-футболу стала серебряным призером Международного турнира, проходившего в городе Бресте Республики Беларусь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В течение двух дней за победу боролись пять команд, представляющих силовые ведомства и правоохранительные органы Республики Казахстан и Республики Беларусь.

Футбольные баталии проходили в спортивном комплексе «Виктория» в Бресте.

В завершении состязаний выступил начальник департамента полиции на транспорте МВД РК генерал-майор полиции Онал Бекиев. Он отметил, что с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Беларусь создана уникальная платформа для широкого спектра сотрудничества.

«Благодаря усилиям Президентов Казахстана и Беларуси, сегодня достигнут высокий и доверительный уровень двусторонних отношений между нашими странами в разных областях. Мы очень ценим наши партнерские отношения и надеемся на дальнейшее длительное и плодотворное сотрудничество», - резюмировал О. Бекиев.

Он также поблагодарил организаторов данного мероприятия и пожелал им крепкого здоровья, процветания и успехов в благородном деле служения Отечеству.

В ходе мероприятия подарком для гостей в канун празднования Дня Казахстанской полиции стала песня исполненная на казахском языке.

В ходе упорной борьбы защищая честь нашей страны сборная команда ДП на транспорте завоевала почетное второе место.

По словам капитана сборной команды департамента Оралбека Омарова соревнование прошло в увлекательной и напряженной борьбе.

«Мы приложили все усилия, чтобы занять призовое место. И вот результат почетное второе место. Я уверен, что и в дальнейшем турнир будет способствовать укреплению дружеских взаимоотношений между сотрудниками ОВД наших государств», - говорит он.

Кубок победителя достался сборной команде МВД Республики Беларусь, третье место заняла сборная команда брестской милиции.

Всем командам занявшие почетные места были вручены грамоты и ценные подарки.

Напомним, что 20-22 июня текущего года в городе Бресте МВД Республики Беларусь провело ХХІІ Международный турнир по мини-футболу, посвященного памяти защитников Брестского железнодорожного вокзала.