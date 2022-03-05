Транспортные полицейские Казахстана поздравили женщин в погонах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции на транспорте МВД РК прошло праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню – 8 Марта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

В актовом зале собрались руководство и личный состав департамента, а главными гостями торжества стали женщины-ветераны ОВД.

«Дорогие коллеги, уважаемые женщины, в какой бы службе вы ни трудились, во всех, даже самых сложных ситуациях, проявляете лучшие профессиональные и личностные качества в достижении высоких результатов оперативно-служебной деятельности», - сказал начальник департамента Онал Бекиев.

«Позвольте пожелать всем вам в этот весенний праздник крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во всех ваших делах», - поздравил глава транспортной полиции.

Традиционно был зачитан приказ о поощрении женщин-сотрудниц в честь празднования Дня 8 Марта. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в работе руководством МВД и департамента многим женщинам-полицейским были объявлены благодарности, вручены почетные грамоты, присвоены очередные специальные звания. Также на торжественное мероприятие были приглашены женщины-журналисты. Среди них - директор дирекции интернет проектов Агентства «Хабар» Кайдагулова Сауле Булатовна и выпускающий редактор портала mgorod.kz Бугаева Инна Олеговна.

«Стоит отметить, что вот уже на протяжении многих лет представители республиканских СМИ освещают деятельность департамента, повышая имидж транспортных полицейских и профессии в целом. Действительно, поддержка общества и помощь журналистов важна для нас, особенно в целях профилактики преступлений. С другой стороны, взаимодействие с обществом повышает доверие населения к сотрудникам полиции», - подчеркнул Онал Ботаевич.

«Уверен, ваша компетентность и впредь будет являться залогом эффективного сотрудничества с органами внутренних дел на благо Отечества», - резюмировал генерал-майор полиции. После чего, он наградил приглашенных журналистов грамотами.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

В службе уголовного розыска, следствии, кинологии, подразделениях по делам несовершеннолетних и в отделах кадров ДП на транспорте работают более 300 женщин. Большинство из них служат в ОВД от 5 до 30 лет.



