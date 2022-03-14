Транспортно-логистическое сотрудничество обсудили в Баку

БАКУ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Баку состоялась деловая встреча, в рамках которой были обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транзитно-транспортной и логистической сферах с учетом текущей международной турбулентности, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев, генеральный директор ТОО «Порт Курык» Серик Ахметов, руководство Бакинского международного морского торгового порта, генеральный директор Торгового дома Казахстана в Азербайджане Руфат Рзаев, представители государственного сектора, деловых кругов и национальных компаний двух стран.

Открывая мероприятие, Посол Казахстана Сержан Абдыкаримов отметил, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Азербайджаном. За это время двустороннее и многостороннее сотрудничество приобрело системный и многоплановый характер в политической, торгово-экономической, энергетической, транзитно-транспортной, сельскохозяйственной, культурно-гуманитарной и других сферах.

Касаясь ситуации в РК, дипломат сообщил, что после трагических январских событий в стране началось строительство Нового Казахстана. Все реализуемые меры носят системный характер. Они направлены на глубокую трансформацию госуправления, системы национальной безопасности и обороноспособности, экономической политики, борьбу с коррупцией, справедливое распределение общественных благ, развитие регионов и социальной сферы. Идет процесс переосмысления общественных ценностей и взращивания нового поколения профессионалов и патриотов на принципах меритократии, справедливости и открытости.

С.Абдыкаримов напомнил, что комплексно двусторонние экономические вопросы были обсуждены в рамках 17-го заседания казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и недавнего визита представительной делегации АО «Самрук-Казына» и других ведомств РК в Баку. Стороны договорились нарастить объемы двусторонней торговли и взаимных инвестиций, поддержали инициативу по созданию «Делового совета», активнее работать через Торговые дома двух стран, расширить прямое авиасообщение и много другое.

«В условиях геополитической напряженности и санкционного противостояния важно совершенствовать методы экономического взаимодействия, правильно встроить Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в мировую систему торговли, транзита и поставок. Важная роль также отводится деятельности ТРАСЕКА. Новая реальность требует корректировки рамок сотрудничества и создания новых транзитно-транспортных коммуникаций», - отметил дипломат.

Генеральный секретарь МПК ТРАСЕКА Асет Асавбаев высоко оценил усилия Азербайджана и Казахстана в создании современной транзитно-транспортной инфраструктуры, рассказал о работе по внедрению цифровых технологий, которые в нынешних условиях позволят повысить его привлекательность и эффективность.

Презентуя новое логистическое подразделение «TDK-Logistics» Торгового дома Казахстана в Азербайджане, генеральный директор Руфат Рзаев подчеркнул, что оно будет работать над выстраиванием комплексных и эффективных маршрутов грузоперевозок с оптимизацией логистического процесса, сокращением возможных расходов и оказанием клиентам максимально комфортных услуг. В этой связи, он пригласил деловые круги двух стран к активному сотрудничеству.

Участники встречи приветствовали решение Торгового дома Казахстана создать новое подразделение по логистике «TDK-Logistics», которое будет способствовать увеличению товарооборота, расширению и укреплению деловых связей между двумя странами.