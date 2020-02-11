Транспортная полиция: Заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает уголовную ответственность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Благодаря профилактической работе полицейских, в Казахстане отмечается снижение числа фактов «телефонного терроризма», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

В последнее время общество сталкивается с таким преступным проявлением, как заведомо ложное сообщение о заложенных взрывных устройствах в местах массового скопления людей (в аэропортах, на железнодорожных вокзалах ). При поступлении сообщения о заложенном взрывном устройстве полицейскими и специалистами экстренных служб незамедлительно принимаются меры безопасности, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

«Благодаря целенаправленной профилактической работе полицейских, факты ложного сообщения о взрывных устройствах снижены. В 2018 году было зарегистрировано семь фактов, а в 2019 году - четыре», - отметил начальник Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции на транспорте полковник полиции Ерлан Алимов.

«Однако, несмотря на принимаемые меры, до сих пор в органы внутренних дел поступают заведомо ложные сообщения об актах терроризма, отвлекая значительные силы и средства государственных структур. При этом «лжетеррористы» не понимают, насколько серьезными являются последствия таких звонков», - говорит Е. Алимов.

По его словам, причины телефонного терроризма разные - от умышленного хулиганства до безответственных поступков и легкомысленных высказываний. Например, в процессе досмотровых мероприятий в аэропортах пассажиры на вопрос инспектора досмотровой службы: «Что в ручной клади?» отвечают в шутливой форме «бомба», «граната», не задумываясь о последствиях сказанного. Одна подобная «шутка» влечет за собой расходование значительных сил и средств: проводится массовая эвакуация людей, отменяются или задерживаются рейсы, одним словом, блокируется работа авиа и железно дорожных вокзалов.

Во многих случаях подобные преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Граждане, совершившие данное правонарушение, не подозревают о серьезной уголовной ответственности за подобные проступки, а потом в судах сильно раскаиваются в содеянном.

Так, в декабре 2019 года Актауский городской суд Мангистауской области за л ожное сообщение о готовящемся акте терроризма приговорил 26-летнего гражданина к 1 году лишения свободы и взял под стражу в зале суда, а также обязал оплатить расходы за ложный вызов.

При задержании полицейскими было установлено, что на момент совершения данного преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, статья 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере до 5 тысяч месячных расчетных показателей либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок. Кроме того, лжетеррористы по решению суда оплачивают в полном объеме расходы за ложный вызов на место происшествия оперативных служб реагирования.



