Транспортная полиция: внедрение трехзвенной модели улучшило эффективность деятельности органов досудебного производства

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Транспортная полиция с начала текущего года работает по новой трехзвенной модели уголовного процесса. Новшества призваны стать гарантом соблюдения конституционных прав граждан, повысить качество следствия, исключить необоснованное вовлечение лиц в орбиту уголовного процесса. Об этом рассказали на брифинге, прошедшем в департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает МИА «Казинформ».

В нем приняли участие старший помощник Главного транспортного прокурора Бахытбек Коспакаев и сотрудники следственных подразделений департамента.

Как отметили правоохранители, внедрение трехзвенной модели улучшило эффективность деятельности органов досудебного производства и прокурора.

По словам Б.Коспакаева, новый формат нацелил прокуроров на своевременное принятие мер, направленных на отмену незаконных решений. Прокурор осуществляет непрерывный и действенный надзор.

«В текущем году органами досудебного расследования на транспорте по уголовным делам принято более 2200 ключевых процессуальных решений, требующих согласования (утверждения) прокурора. Транспортные прокуроры в установленные сроки изучили и дали оценку этим решениям. В результате согласовано более 2120 решений, отказано 82 (3,5% от общего числа решения)», - подчеркнул он.

Также он отметил, что органы следствия стали в правовом плане более дисциплинированны в принятии ключевых процессуальных решений. Как результат, за истекший период не допущено ни одного нарушения конституционных прав граждан, также не имеется незаконно задержанных.

«Конечно, несмотря на то, что трехзвенная модель работает относительно недолго, уже сейчас, безусловно, можно с уверенностью сказать, что она положительно отразилась на состоянии обеспечения законности в уголовном процессе», - добавил представитель прокуратуры.

В свою очередь, заместитель Следственного управления Департамента полиции на транспорте Сайран Тусупов отметил, что, в целом, в уголовном процессе улучшилось качество составления процессуальных документов, появилась возможность процессуальной экономии времени при изучении материалов уголовных дел за счёт расширенного использования электронного формата. Особенно, это заметно на согласовании решений о прерывании сроков и прекращении производств, что, в перспективе, должно позитивно сказаться на качестве и сроках расследования дел с такими решениями.

Также участники смогли получить ответы на вопросы, возникающие в процессе следственной работы.