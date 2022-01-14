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Транспортная полиция сообщила о причинах ареста на вокзалах ряда граждан

14 Января 2022 19:11
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Транспортная полиция сообщила о причинах ареста на вокзалах ряда граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала января т.г. на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны транспортными полицейскими к административной ответственности привлечено 349 правонарушителей. В том числе в период чрезвычайного положения 203 лица, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

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Так, сотрудниками Линейного отдела полиции на станции Кандыагаш был установлен и задержан 25-летний житель Актюбинской области, который принимал участие 4 января т.г. в несанкционированном митинге на перроне вокзала станции Кандыагаш. В отношении него составлен административный протокол по ч.6 ст.488 КоАП РК (Нарушение законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний) , а также по ст. 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство) . Постановлением Мугалжарского районного суда Актюбинской области данный гражданин административно арестован на 15 суток.

Также на вокзале г. Павлодар задержан местный житель 1993 года рождения, который планировал выехать на пассажирском поезде сообщением «Павлодар-Омск».

В ходе досмотра в его личном телефоне обнаружена переписка, свидетельствующая об участии в несанкционированном митинге в поселке Баянаул Павлодарской области.

В отношении него транспортными полицейскими также составлен административный протокол по ч.6 ст.488 КоАП РК. Решением Специализированного административного суда г. Павлодар мужчина арестован на 15 суток.


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#Транспорт   #МВД РК   #ЧП-2022  
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