Транспортная полиция определила лучших следователей и дознавателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции на транспорте МВД РК прошла торжественная церемония награждения, участниками которой стали сотрудники подразделений следствия и дознания, достигшие высоких результатов работы за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

«Цель конкурса – совершенствования оперативно-служебной деятельности, а также стимулирования сотрудников департамента и его линейных подразделений над повышением эффективности работы по охране общественного порядка, раскрытию и расследованию преступлений на объектах железнодорожного и воздушного транспорта страны», - отметил заместитель начальника департамента полковник полиции Сарыкул Жоланов. Специально созданной комиссией подведены итоги и определены победители в своей профессии.

По словам С Жоланова, в данном конкурсе участвовали 130 следователей и дознавателей из них 2 полицейских по всем показателям стали лучшими. В торжественной обстановке победителям вручены грамоты.

Лучшим следователем транспортной полиции признан старший следователь следственного отделения линейного отдела полиции на станции Актобе капитан полиции Абылайхан Өтеуов.

28-летний Абылайхан Өтеуов в 2012 году окончил Карагандинскую академию МВД РК им. Б. Бейсенова. В должности старшего следователя следственного отделения ЛОП на станции Актобе служит с февраля 2017 года.

Благодаря профессонализму старшего следователя Өтеуова А.Ғ. уголовное дело по факту открытого хищения денежных средств в особо крупном размере (14 758 000) в кратчайшие сроки собрана доказательная база, после чего дело направлено в суд.

Приговором суда №2 города Актобе злоумышленник признан виновным в совершении преступления по ст.191ч.4 п.2УК и назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Также л учшим дознавателем стал старший дознаватель группы дознания ЛОП на станции Мангистау старший лейтенант полиции Альберт Джапарканов.

В 2019 году в производстве у старшего дознавателя А. Джапарканова находилось более 70 уголовных дел, из которых окончено и направлено в суд почти 60 % .

Одним из показательных уголовных дел можно отметить расследование по незаконному обращению с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животных. Благодаря кропотливой работе и профессионализму Джапарканова А.К., уголовное дело по факту вывоза соколов «Балобанов» с территории Республики Казахстан, в порядке упрощенного досудебного расследования направлено в суд в 3-х дневный срок. Гражданин Ирана судом признан виновным в совершении преступления по статье 339 УК и назначено наказание в виде штрафа в размере 3 500 000 тенге.

«Для молодых сотрудников такие поощрения дают стимул и хорошую мотивацию в дальнейшей службе. Вместе с тем, такое внимание со стороны руководства обязывает нас показывать достойные результаты», - говорит Альберт Джапарканов.





