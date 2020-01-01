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Транспортная полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы

1 Января 2020 13:21
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Транспортная полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечение преступлений и правонарушений на объектах авиа и железнодорожного транспорта страны личный состав департамента полиции на транспорте МВД РК переведен на усиленный вариант несения службы. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

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Как отметил начальник управления административной полиции Жасулан Байкенов, одной из ключевых задач транспортных полицейских является принятие мер по обеспечению общественного правопорядка и безопасности граждан.

«Действительно, в праздничные дни пассажиропоток увеличивается в разы. Нами принимаются все меры на создание безопасных и комфортных условий для граждан», - сказал полковник полиции.

По словам Ж. Байкенова, в период новогодних праздников на объектах массового скопления людей, а именно в пассажирских поездах, вокзалах и перронах проводятся оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и пресечению лиц, склонных к совершению правонарушений. Также для оперативного реагирования на обращения граждан о преступлениях и происшествиях при дежурных частях департамента и его линейных подразделений созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Кроме того, сопровождаются международные, республиканские пассажирские поезда в пе­ри­од при­бы­тия и убы­тия, а та­к­же в пу­ти их сле­до­ва­ния. На всех аэропортах и железнодорожных вокзалах страны задействованы сотрудники кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования.

Транспортные полицейские в очередной раз напоминают гражданам быть внимательными к сохранности личного имущества и не оставлять их без присмотра.

«Если в отношении вас совершены противоправные действия, незамедлительно сообщайте о данных фактах в дежурную часть департамента полиции на транспорте по телефону 943262, либо по телефону «102». Помните, что при своевременном обращении в полицию преступление будет раскрыто «по горячим следам», - напомнили в департаменте полиции на транспорте.

ДП на транспорте МВД РК обслуживает более 17 тысяч км железной дороги, на котором расположены 305 железнодорожных вокзалов и 18 аэропортов, из них 16 международного значения.


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Ключевые слова: Транспорт, Безопасность, МВД РК,
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