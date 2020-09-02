Транспортная медицина позволит повысить уровень отечественной медицины в регионах – Тимур Муратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов считает, что Послание Главы государства является важным событием в решении политических и экономических вопросов страны, так как в нем обозначены актуальные проблемы и пути решения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Особое внимание Глава государства обратил на новые меры по защите прав человека, развитие местного самоуправления, новые подходы в системе здравоохранения и др. Как сказал в своём Послании Касым-Жомарт Токаев, необходимо кардинально пересмотреть подходы к организации первичной медицинской помощи. «Она должна стать более мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе сельчанам. Следует принять меры по возрождению транспортной медицины для отдаленных регионов», – заявил Президент. Нами уже начата работа по развитию и укреплению первичной медико-санитарной помощи», – написал Тимур Муратов на своей странице в Facebook.

По словам главы столичного здравоохранения, ПМСП представляет собой подход всего общества к здоровью. Направлен он на обеспечение максимально возможного уровня здоровья и благополучия населения.

«Столичное управление здравоохранения расширяет структуру ПМСП путем открытия врачебных амбулаторий. Также мы увеличиваем функционал и компетенции ВОП», – заявил Т.Муратов.

Вместе с тем, он считает, что вопрос о транспортной медицине, который упомянул в своём Послании Глава государства, позволит повысить уровень отечественной медицины в регионах страны для обеспечения медуслугами местное население.

«Также Касым-Жомарт Токаев поручил во втором полугодии направить на надбавки медицинских работников 150 млрд тенге. «К 2023 году в 2 раза увеличить зарплату медиков от средней зарплаты в экономике», – добавил Президент страны.Такое важное решение со стороны государства будет только стимулировать людей в белых халатах работать во благо здоровья населения. Ведь в период пандемии каждый из нас понял значимость этой профессии, объем выполняемой работы медработниками», – высказался Т. Муратов.

Глава ведомства отметил, что в целом Послание Президента является важным событием в решении политических и экономических вопросов страны. Ведь в них всегда обозначены актуальные проблемы и пути решения.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.