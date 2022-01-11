Транспортная инфраструктура восстанавливается в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Работу различных видов транспорта возобновляют в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в оперативном региональном штабе, в Жамбылской области открыты автомобильные, воздушные, железнодорожные пути. Автозаправочные станции работают в обычном режиме.

На железнодорожном вокзале после 23.00 пассажиров забирают специальные автобусы.

При въезде и выезде из города машины и документы проверяют на блокпостах. По области действуют 29 блокпостов, 10 из них – в городе Таразе. Выявлены машины, которые приехали из других регионов и стран.

По информации пресс-службы акима Тараза, с сегодняшнего дня на территории города будут курсировать 222 автобуса по 34 маршрутам с 08:00 до 21:00. Оплата производится через TulparCard (при отсутствии интернета - наличными).

В Жамбылской области введен режим чрезвычайного положения, действует комендантский час. Передвигаться жителям по улицам запрещено с 23.00 до 7.00.

Под защитой военнослужащих находятся железнодорожный вокзал, аэропорт.

Как сообщалось ранее, в массовых беспорядках в Таразе участвовали около 2 тысяч человек. По предварительным подсчетам, общий ущерб составил около 7,6 млрд тенге.