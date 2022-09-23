Транспортная инфраструктура в республике работает в штатном режиме – Мининдустрии РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Жанжигит Омархан проинформировал о текущей ситуации на транспорте и дорогах, передает МИА «Казинформ».

«Темой №1 последних дней стал переезд граждан Российской Федерации в соседние государства. В социальных сетях появляются сообщения о скоплении людей на пограничных переходах. Судя по комментариям под постами, эта тема привлекает большое внимание казахстанцев.

Исходя из своего опыта, знаю, что рано или поздно в адрес Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК начнут поступать журналистские запросы, так как в зону ответственности нашего ведомства входят вопросы пассажирских автомобильных, железнодорожных и авиаперевозок.

В этой связи, как пресс-секретарь МИИР РК, считаю нужным своевременно проинформировать коллег о текущей ситуации на транспорте и дорогах.

В настоящий момент вся транспортная инфраструктура в республике работает в штатном режиме. Поезда ходят, самолеты летают, автобусы ездят без каких-либо особенных отклонений от нормы.

Более того, вчера вечером в рамках выполнения задач по увеличению провозной емкости и сокращению задержек авиарейсов в Казахстан прибыл новый борт Boeing-737. Это уже четвертый «Боинг», который авиакомпания SCAT получила за последние 1,5 месяца. Вместе с ним в парке воздушных судов перевозчика теперь 30 самолетов. До конца года флот гражданской авиации Казахстана пополнится еще 10 машинами.

На республиканских дорогах сейчас обстановка тоже обычная. Интенсивность движения такая же, как и на предыдущей неделе.

Вместе с тем, если у сотрудников СМИ возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы на них ответить, причем сделать это как обычно, максимально оперативно», - написал Жанжигит Омархан в Facebook.

Фото: facebook.com/zhanzhigit.omarkhan











