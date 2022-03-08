Транспортировку казахстанских грузов обсудили на заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб по антикризисным мерам прошел под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

На заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам Нацпалатой «Атамекен» были озвучены вопросы, поступающие от предпринимателей, большинство которых носят текущий и системный характер. Необходимо отметить, что по итогам прошлого года Правительством было рассмотрено более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно. Работа в этом направлении продолжается, предприниматели на регулярной основе будут информированы о принятых решениях.

В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Н. Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты. Также Н. Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти). В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая.

Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так в 2022-2023 гг. планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт).

О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков М. Абылкасымова, заместитель председателя Национально Банка А. Баймагамбетов и председатель правления АО «Народный банк Казахстана» У. Шаяхметова.







