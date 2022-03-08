РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:44, 07 Март 2022 | GMT +6

    Транспортировку казахстанских грузов обсудили на заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Оперативный штаб по антикризисным мерам прошел под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    На заседании Оперативного штаба по антикризисным мерам Нацпалатой «Атамекен» были озвучены вопросы, поступающие от предпринимателей, большинство которых носят текущий и системный характер. Необходимо отметить, что по итогам прошлого года Правительством было рассмотрено более 160 аналогичных проблемных вопросов, из которых 75% решены положительно. Работа в этом направлении продолжается, предприниматели на регулярной основе будут информированы о принятых решениях.

    В связи с озабоченностью бизнес-сообщества по перевозкам казахстанских грузов председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Н. Сауранбаев сообщил, что транспортировка грузов в экспортном направлении осуществляется в штатном режиме как железнодорожным транспортом, так и через морские порты. Также Н. Сауранбаев доложил об отсутствии каких-либо барьеров по перевозке грузов железнодорожным транспортом в КНР и обратно.

    В целях обеспечения бесперебойной транспортировки грузов в страны Европы прорабатывается увеличение объемов перевозки через Транскаспийский Международный транспортный маршрут в направлении Азербайджана и Грузии (порты: Баку, Батуми и Поти). В свою очередь, министр индустрии и инфраструктурного развития РК К. Ускенбаев отметил, что имеется серьезный потенциал использования портов Актау и Курык, так как текущая загруженность составляет только 23% и имеется большой резерв. Также прорабатывается дополнительный маршрут через балтийские порты Рига, Вентспилс, Лиепая.

    Нужно отметить, что для увеличения объемов контейнерных перевозок ведется работа по открытию производств отечественных контейнеров. Так в 2022-2023 гг. планируется контейнеризация 2 млн тонн грузов и увеличить долю контейнерных перевозок до 30% (экспорт).

    О принимаемых мерах по обеспечению стабильности финансовой системы доложили глава Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков М. Абылкасымова, заместитель председателя Национально Банка А. Баймагамбетов и председатель правления АО «Народный банк Казахстана» У. Шаяхметова.




    Теги:
    Правительство Правительство РК Бизнес Транспорт КТЖ Главная МИИР РК Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:42
    Опасные женские привычки, о которых стоит забыть, чтобы быстро не состариться
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!