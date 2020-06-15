Транспортировки по трубопроводам увеличились на 2%за год в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане транспортировки по трубопроводам увеличились за год на 2% и за 4 месяца составили 93 миллиона тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Доходы предприятий трубопроводного транспорта за год выросли на 1,5% и за январь–апрель 2020 года составили 471,7 млрд тг. В то же время общий объём доходов транспортных компаний по стране сократился на 2%. В итоге доля трубопроводного транспорта в совокупных доходах транспортных компаний за год увеличилась с 49,4% до 51,2%.

Доля сектора от доходов от перевозки грузов при этом составила 58,5%, против 60% годом ранее. Совокупные доходы транспортных компаний от грузоперевозок составили 806 млрд тг, увеличившись за год на 4,1%.

Транспортировки по трубопроводам страны увеличились за год на 2,2% и за январь–апрель 2020 года составили 92,7 млн тонн.

Грузооборот за аналогичный период сократился на 2%, до 44,2 млрд ткм.

Среди регионов РК самые заметные показатели трубопроводных транспортировок зафиксированы в Атырауской (32,2 млн тонн), Западно-Казахстанской (9,8 млн тонн) и Жамбылской (9,4 млн тонн) областях.

Наибольший грузооборот также приходится на Атыраускую область — 11,8 млрд ткм, следом идут Жамбылская (7 млрд ткм) и Алматинская (6,4 млрд ткм) области.