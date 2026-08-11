Транспорт с перенесенным рулем предлагают легализовать в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают разрешить легализацию транспортных средств с перенесенным рулевым управлением с правой стороны на левую, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Бишкеке.

Инициатива рассматривается в рамках текущего заключительного этапа легализации авто с иностранными регистрационными номерами, который начался 10 июня и завершится 1 сентября 2026 года.

Соответствующий проект закона вынесен на общественное обсуждение.

В настоящее время в стране насчитывается около 50 таких автомобилей, используемых в личных целях. Для регистрации необходимо проведение технической оценки транспортных средств и получение заключения.

Техническую экспертизу будет проводить ГП «Центр технического назначения» ГУОБДД МВД КР, по итогам которой владельцам машин выдается заключение о техническом состоянии. Если транспортное средство признают небезопасным, в регистрации могут отказать.

Напомним, в Кыргызстане с 1 апреля по 1 октября 2025 года проходила первая масштабная кампания по легализации автомобилей с иностранными номерами.

Также сообщалось, что власти страны до 1 сентября 2026 года дали последний шанс на легализацию иностранных авто.