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Транспорт после ДТП показали столичным жителям
6 Августа 2022 16:03

Транспорт после ДТП показали столичным жителям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях усиления дорожной безопасности с 19 июля по 18 августа в Нур-Султане проводится республиканское профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

При осуществлении надзора за дорожным движением особое внимание уделяется грубым нарушениям Правил дорожного движения, а также работе с пешеходами. С начала ОПМ выявлено 9142 нарушения.

Также организован автопробег, в котором задействован транспорт после ДТП с тематическими билбордами. Движение колонны сопровождалось обращением по профилактике аварийности.

Кроме того, в текущем году по инициативе столичного управления охраны окружающей среды и природопользования стартовал проект «Экологический мониторинг автотранспорных средств на территории Нур-Султана». По итогам работ передвижных экологических постов в июле проведено более 2,7 тыс. замеров на токсичность выхлопных газов от автотранспорных средств.
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