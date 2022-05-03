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Транснациональный канал поставки синтетики ликвидирован МВД Казахстана и России
3 Мая 2022 09:07
Транснациональный канал поставки синтетики ликвидирован МВД Казахстана и России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подразделениями по противодействию наркопреступности министерств внутренних дел Республики Казахстан и Российской Федерации проведена специальная операция на территории двух стран. В результате чего перекрыт транснациональный канал поставки синтетических наркотиков, отправляемых почтой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Аскар Мухаметкалиев, для оперативной разработки фигурантов была создана специальная группа из числа наиболее опытных сотрудников центрального аппарата МВД и департаментов полиции и национальной безопасности по Жамбылской области.

В результате одновременно проведенных мероприятий в городах Омске и Таразе, полицейскими задержаны основной отправитель синтетических наркотиков в Российской Федерации и их получатель в Казахстане. В ходе обысков по месту жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Задержанный житель Омска изготавливал и отправлял в страны Центральной Азии, в том числе в Казахстан, «синтетику» почтовыми отправлениями. При этом он использовал поддельные документы и маскировал посылки под видом различных товаров, например, машинных масел, бытовой химии и т.д.

Всего полицейскими изъято более 260 кг готовых наркотиков общей стоимостью более 9,5 млн долларов США.

Специальная операция проводилась с октября 2021 года по апрель 2022 года. Сотрудниками полиции в городах Алматы, Алтае, Актобе, Атырау, Таразе и Кызылорде задержаны 13 граждан Казахстана, занимавшихся производством и распространением синтетических наркотиков.


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