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    19:40, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Транснациональную преступную группу разоблачили в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Карагандинской области на очередном заседании рабочей группы обсуждены вопросы профилактики и качества расследования уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в регионе. В состав группы входят сотрудники департаментов Комитета национальной безопасности, полиции, экономических расследований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Группа создана для обеспечения налаженного взаимодействия между правоохранительными органами, оперативного обмена информацией и решения проблемных вопросов.

    Во время заседания рабочей группы были заслушаны отчеты руководителей правоохранительных органов о проведенной работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а также профилактике наркомании.

    «Одним из положительных результатов совместной работы отмечено разоблачение на территории Карагандинской области транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере. Пресечен ряд каналов поставки крупных партий из южных регионов страны. Изъяты более 13 килограммов синтетических наркотических средств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.

    Также представители правоохранительных органов обсудили вопросы состояния преступности со сбытом наркотических средств бесконтактным путем посредством интернет-ресурсов, технического оснащения оперативных подразделений и повышения профессиональной подготовки молодых сотрудников.

    Прокуратура области еще раз предупреждает, что за незаконное потребление, изготовление, хранение, приобретение, перевозку, продажу и рекламу наркотиков предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Карагандинская область
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