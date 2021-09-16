Транснациональную преступную группу разоблачили в Карагандинской области
Группа создана для обеспечения налаженного взаимодействия между правоохранительными органами, оперативного обмена информацией и решения проблемных вопросов.
Во время заседания рабочей группы были заслушаны отчеты руководителей правоохранительных органов о проведенной работе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а также профилактике наркомании.
«Одним из положительных результатов совместной работы отмечено разоблачение на территории Карагандинской области транснациональной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в особо крупном размере. Пресечен ряд каналов поставки крупных партий из южных регионов страны. Изъяты более 13 килограммов синтетических наркотических средств», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Карагандинской области.
Также представители правоохранительных органов обсудили вопросы состояния преступности со сбытом наркотических средств бесконтактным путем посредством интернет-ресурсов, технического оснащения оперативных подразделений и повышения профессиональной подготовки молодых сотрудников.
Прокуратура области еще раз предупреждает, что за незаконное потребление, изготовление, хранение, приобретение, перевозку, продажу и рекламу наркотиков предусмотрена уголовная ответственность с наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.