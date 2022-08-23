Транснациональную преступную группу ликвидировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности пресек деятельность транснациональной преступной группы в составе граждан Казахстана и ближнего зарубежья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

В период 2019-2021 гг. на территории Акмолинской области члены преступной группы без специального разрешения уполномоченного органа добыли, переработали и реализовали более 233 тыс. тонн полезных ископаемых.

«В результате их незаконных действий государству причинен особо крупный ущерб на сумму более 1,2 млрд тенге. Дело направлено в суд», - сообщили в пресс-службе ведомства.