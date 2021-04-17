РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:54, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Транснациональную ОПГ, причастных к созданию 5 нарколабораторий, выявили в Караганде

    None
    None
    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Транснациональная организованная преступная группа была разоблачена полицейскими Караганды. При задержании стражи порядка обнаружили более 70 кг синтетического наркотика и 3,5 тонн прекурсоров. Группировка занималась изготовлением и сбытом психотропных веществ в 5 областях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С целью установления и задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, руководством департамента полиции Карагандинской области создана специальная следственно-оперативная группа. По результатам длительной разработки при содействии департамента по противодействию наркопреступности МВД РК были задержаны более 10 человек, причастных к созданию 5-ти нарколабораторий, действующих на территории 5-ти областей Республики Казахстан.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий, находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. А также, занимались руководством и координацией ее структурного подразделения действующей на территории Республики Казахстан через мессенджеры «Телеграмм» и «Сигнал», - отметил начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин.

    Кураторы транснационального ОПГ организовывали канал поставки психотропного вещества из за рубежа в Республику Казахстан, психотропное вещество было в жидком виде и транспортировалось через логистические фирмы под видом автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, внутри бытовых предметов, в масляных радиаторах и огнетушителях.

    Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 кг готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров.

    По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование по ст. 264 ч. 1 и 2 УК РК. Проводится расследование.

    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!