Транснациональную ОПГ, причастную к созданию 5 нарколабораторий, выявили в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Транснациональная организованная преступная группа была разоблачена полицейскими Караганды. При задержании стражи порядка обнаружили более 70 кг синтетического наркотика и 3,5 тонн прекурсоров. Группировка занималась изготовлением и сбытом психотропных веществ в 5 областях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С целью установления и задержания лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, руководством департамента полиции Карагандинской области создана специальная следственно-оперативная группа. По результатам длительной разработки при содействии департамента по противодействию наркопреступности МВД РК были задержаны более 10 человек, причастных к созданию 5-ти нарколабораторий, действующих на территории 5-ти областей Республики Казахстан.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что организаторы данных лабораторий, находясь за пределами Республики Казахстан, создали транснациональную организованную группу, занимающуюся изготовлением, хранением, перевозкой и сбытом психотропных веществ на территории Республики Казахстан, Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья. А также, занимались руководством и координацией ее структурного подразделения действующей на территории Республики Казахстан через мессенджеры «Телеграмм» и «Сигнал», - отметил начальник департамента полиции Ерлан Файзуллин.

Кураторы транснационального ОПГ организовывали канал поставки психотропного вещества из за рубежа в Республику Казахстан, психотропное вещество было в жидком виде и транспортировалось через логистические фирмы под видом автомобильных масел и запчастей, алкогольных напитков, внутри бытовых предметов, в масляных радиаторах и огнетушителях.

Общее количество изъятых в сухом и жидком виде синтетических наркотиков у участников транснациональной организованной группы составило более 70 кг готового вещества и более 3,5 тонн прекурсоров.

По факту организации и руководства транснациональной организованной группы начато досудебное расследование по ст. 264 ч. 1 и 2 УК РК. Проводится расследование.