Транснациональную наркогруппировку раскрыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департаментом КНБ РК по Алматы при координации прокуратуры Алматы вскрыта и пресечена деятельность транснациональной наркоструктуры, причастной к сбыту крупных партий синтетических наркотиков с задействованием интернет-ресурсов на территории РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как сообщили в ведомстве, 24 мая в процессе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий был задержан житель Алматы, выступающий в преступной иерархии в качестве одного из организаторов международной наркогруппировки, занимающейся реализацией оптовых партий наркотического средства «мефедрон».

В результате обыска обнаружено и изъято 1.3 кг синтетических наркотиков.

Установлено, что криминальный товар сбывался посредством одного из крупнейших интернет-магазинов, функционирующих в РК, бесконтактным способом путем осуществления тайниковых закладок.

По данному факту Департаментом КНБ РК по Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР по статье 297 части 3 УК РК.

В КНБ отметили, что в последнее время отмечается неуклонный рост кустарного изготовления и поставок на «черный рынок» Алматы крупных партий наркотических средств.

В частности, с начала 2021 года по настоящее время Департаментом КНБ пресечено 11 фактов незаконного оборота наркотических средств, ликвидирована деятельность пяти подпольных лабораторий (в том числе одна на территории Кыргызстана) по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято порядка 190 килограммов наркотиков. За занятие наркобизнесом задержаны и привлечены к уголовной ответственности 17 человек.