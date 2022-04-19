Транслировать выборы в интернете предлагает партия «Ак жол»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 17-18 апреля 2022 года состоялась рабочая поездка Главы Центризбиркома Нурлана Абдирова в Павлодарскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИКа.

17 апреля 2022 года Председатель ЦИК посетил избирательный участок №189 села Жанатилек Баянаульского района и ознакомился с ходом избрания акима сельского округа, работой участковой избирательной комиссии.

Он встретился с жителями села и поинтересовался их мнением о проходящих выборах сельского акима. Сельчане отметили, что это важный день, поскольку они впервые получили право избирать акима самим на альтернативной основе.

18 апреля 2022 года в здании «Қоғамдық келісім» прошла большая встреча Нурлана Абдирова с представителями политических партий, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов Павлодарской области. В мероприятии приняло участие 300 человек. Состоялся активный обмен мнениями по совершенствованию выборного законодательства и избирательной системы.

Представители общественности поддержали инициативу Главы государства Касым-Жомарта Токаева, высказанную в Послании народу Казахстана, об обязательном выходе из политических партий Председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

Председатель филиала «ОСДП» Ажар Сагандыкова предложила в дальнейшем снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 5 до 3%. По ее мнению, такая мера будет способствовать активизации партий в общественно-политической жизни и увеличит количество их представленности в высшем органе законодательной власти.

Представители ОО «Казахское общество слепых» считают, что если местные исполнительные органы совместно с избирательными комиссиями обеспечат физическую доступность участков и необходимые условия для голосования, то избиратели с инвалидностью будут активно участвовать в голосовании непосредственно на участках, нежели на дому, и они считают важным голосовать именно на избирательных участках.

Представитель ДПК «Ак жол» Фуат Сатыбаев предложил оборудовать все избирательные участки средствами видеонаблюдения с возможностью трансляции в сеть Интернет. По его мнению, это повысит доверие граждан к институту выборов.

Были затронуты вопросы введения электронного голосования. Почти все присутствующие, за редким исключением некоторых участников, высказались за сохранение традиционного голосования с использованием бумажных бюллетеней. Вместе с тем, некоторые участники предлагают введение электронного голосования с использованием стационарных устройств на избирательных участках. По их мнению, граждане должны голосовать именно на избирательных участках.

В традиционной встрече Нурлана Абдирова со студентами различных ВУЗов и колледжей приняло участие 146 человек.

Руководитель молодежного НПО Ризат Рахимжанов поделился своим опытом участия в 2019 году в международной олимпиаде «Избирательные системы стран мира», организованной Межпарламентской Ассамблеей СНГ и предложил проводить в нашей стране подобные мероприятия. Также он поднял вопрос о необходимости внедрения в средних и высших учебных заведениях факультативных курсов по электоральному обучению. При этом, по его мнению, обучающие курсы должны проходить в интерактивном формате.

Депутат областного маслихата Серик Жартыбеков считает, что при пропорциональной системе на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов должны применяться открытые партийные списки. По его мнению, это дает возможность голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата, который может быть представлен в депутатском корпусе.

Представитель экологической организации «Жасыл Ел» Русана Самабекова предложила снизить размер избирательного взноса для кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов из числа молодежи и отметила, что это будет стимулировать ее использовать свое пассивное избирательное право.

Участники встречи предложили избирательным комиссиям в рамках информационно-разъяснительной работы активно использовать социальные сети. По их мнению, за счет таких информационных ресурсов можно повысить интерес молодежи к электоральным процессам.

Со стороны представителя партии «AMANAT» Данияра Айтышева прозвучало интересное предложение по рассмотрению возможности создания Молодежной площадки при Центризбиркоме для обсуждения актуальных вопросов выборного процесса, в том числе по правовому просвещению молодежи и повышению ее электоральной активности.

Участники отмечали необходимость привлечения молодежи в избирательный процесс не только в качестве волонтеров и наблюдателей, но и в составы избирательных комиссий.

В ходе встречи проведено традиционное онлайн-анкетирование по актуальным темам избирательного процесса.

Результаты опроса среди молодежи показали следующее: 37,5% опрошенных поддерживают внедрение электронного (стационарного) голосования; 60,2% респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 55,7% опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 38,6% респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

Встречи Председателя Центризбиркома с общественностью Павлодарской области, как и в других регионах, транслировались в социальных сетях.